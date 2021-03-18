Белый дом отреагировал на предложение Путина о дискуссии в прямом эфире: Байден завтра занят

Администрация президента США Джо Байдена прокомментировала предложение президента России Владимира Путина продолжить дискуссию с американским руководством в прямом эфире. В Белом доме заявили, что завтра господин Байден занят, а больше им пока нечего сообщить.

Тем временем российский МИД уже приступил к проработке организации разговора Путина с его американским коллегой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в дипведомстве.

"Уже начали", — сообщили в МИДе, отвечая на соответствующий вопрос.

Сегодня выпад Байдена в свой адрес прокомментировал и сам российский лидер. Путин заявил, что желает Байдену здоровья и делает это "без шуток и без иронии", а ещё напомнил "детскую поговорку с глубоким смыслом": кто обзывается, тот сам так называется.

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