Белый дом отреагировал на предложение Путина о дискуссии в прямом эфире: Байден завтра занят
Американскую сторону пока не устраивает предложенное время.
Фото © ТАСС / AP Photo / Andrew Harnik
Администрация президента США Джо Байдена прокомментировала предложение президента России Владимира Путина продолжить дискуссию с американским руководством в прямом эфире. В Белом доме заявили, что завтра господин Байден занят, а больше им пока нечего сообщить.
Тем временем российский МИД уже приступил к проработке организации разговора Путина с его американским коллегой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в дипведомстве.
"Уже начали", — сообщили в МИДе, отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, накануне американский лидер Джо Байден заявил, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. Вместе с тем в беседе с телеканалом ABC политик оскорбил российского лидера Владимира Путина, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. На его выпад уже отреагировали председатель Государственной думы Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и глава Республики Крым Сергей Аксёнов, а вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв не исключил ответных действий, если в администрации Байдена не извинятся за его слова.
Сегодня выпад Байдена в свой адрес прокомментировал и сам российский лидер. Путин заявил, что желает Байдену здоровья и делает это "без шуток и без иронии", а ещё напомнил "детскую поговорку с глубоким смыслом": кто обзывается, тот сам так называется.
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