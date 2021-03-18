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Категорий: 18

Белый дом отреагировал на предложение Путина о дискуссии в прямом эфире: Байден завтра занят

Американскую сторону пока не устраивает предложенное время.

18 марта 2021, 17:40
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<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Andrew Harnik</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Andrew Harnik

Администрация президента США Джо Байдена прокомментировала предложение президента России Владимира Путина продолжить дискуссию с американским руководством в прямом эфире. В Белом доме заявили, что завтра господин Байден занят, а больше им пока нечего сообщить.

Путин предложил Байдену продолжить дискуссию в прямом эфире

Путин предложил Байдену продолжить дискуссию в прямом эфире

Тем временем российский МИД уже приступил к проработке организации разговора Путина с его американским коллегой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в дипведомстве.

"Уже начали", — сообщили в МИДе, отвечая на соответствующий вопрос.

Байден не жалеет о своих резких словах в ответ на вопрос о Путине

Байден не жалеет о своих резких словах в ответ на вопрос о Путине

Напомним, накануне американский лидер Джо Байден заявил, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. Вместе с тем в беседе с телеканалом ABC политик оскорбил российского лидера Владимира Путина, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. На его выпад уже отреагировали председатель Государственной думы Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и глава Республики Крым Сергей Аксёнов, а вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв не исключил ответных действий, если в администрации Байдена не извинятся за его слова.

Сегодня выпад Байдена в свой адрес прокомментировал и сам российский лидер. Путин заявил, что желает Байдену здоровья и делает это "без шуток и без иронии", а ещё напомнил "детскую поговорку с глубоким смыслом": кто обзывается, тот сам так называется.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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