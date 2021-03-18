"Действительно унизительный проект". Дана Борисова раскритиковала новый сезон шоу "Холостяк"

Телеведущая Дана Борисова вслед за Региной Тодоренко раскритиковала шоу "Холостяк". Та ранее опубликовала пост в котором назвала проект "Холостяк" скачками длинноногих и белозубых, где девушек осматривают, как коней, проверяя копыта, хвост и гриву.

"Этот сезон совсем неоднозначный, и фигура холостяка мне крайне не нравится. Куча ребятишек, брошенные сожительницы, даже не жёны. Если ещё с Кридом и стоматологом я верила, что там могут быть какие-то чувства, но здесь, мне кажется, здесь есть действительно что-то, связанное с лошадьми (отсылка к посту Тодоренко. — Прим. Лайфа), — пояснила Борисова в беседе с Лайфом.

Она также отметила, что считает это шоу максимально унизительным и сама никогда не стала бы участвовать в чём-то подобном. Телеведущая призналась: ей больше по душе ток-шоу.

"Это действительно унизительный проект. И то, что нам говорят, что было рекордное количество заявок, под большим вопросом. Я бы сама не стала участвовать, мне больше нравится ток-шоу, где можно общаться и озвучивать свою позицию", — выразила она своё мнение.

Вместе с тем Борисова отметила, что девушки идут на программу по своей воле и никто не вправе их в этом ограничивать, но всё равно повторилась, что считает новый сезон самым сомнительным из всех.

"Это унизительно, хотя это их (участниц. — Прим. Лайфа), конечно, право. Все холостяки были-то сомнительными, но вот эта программа просто унизительная. Здесь я скорее согласна с ней (Региной Тодоренко. — Прим. Лайфа), чем не согласна", — заключила она.

Напомним, что ранее отец Тимати высмеял его за участие в "Холостяке".

Авторы