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Промес забил уже второй гол за "Спартак" после возвращения

"Спартак" дома разгромил "Урал" — 5:1, а один из голов забил голландский футболист.

18 марта 2021, 18:06

Московский "Спартак" в Москве победил екатеринбургский "Урал" со счётом 5:1 в матче 23-го тура чемпионата России. По дублю в этой встрече оформил Джордан Ларссон и Александр Соболев (дважды с пенальти), ещё один гол забил Квинси Промес. Для голландца это уже второй мяч после возвращения в РПЛ.

Автором единственного мяча у гостей поля стал Эрик Бикфалви.

Благодаря этой победе красно-белые занимают второе место уже с 44 очками, а у лидера, "Зенита", — 48.

РПЛ. 23-й тур

"Спартак" – "Урал" — 5:1

Голы: Ларссон 12' (1:0), Промес 26' (2:0), Соболев 45+3' (3:0, пенальти), Бикфалви 55' (3:1), Ларссон 57' (4:1), Соболев 90+8' (5:1).

Авторы
Галина Глазко
Галина Глазко

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