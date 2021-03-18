Промес забил уже второй гол за "Спартак" после возвращения

Московский "Спартак" в Москве победил екатеринбургский "Урал" со счётом 5:1 в матче 23-го тура чемпионата России. По дублю в этой встрече оформил Джордан Ларссон и Александр Соболев (дважды с пенальти), ещё один гол забил Квинси Промес. Для голландца это уже второй мяч после возвращения в РПЛ.