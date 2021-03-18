Промес забил уже второй гол за "Спартак" после возвращения
"Спартак" дома разгромил "Урал" — 5:1, а один из голов забил голландский футболист.
Московский "Спартак" в Москве победил екатеринбургский "Урал" со счётом 5:1 в матче 23-го тура чемпионата России. По дублю в этой встрече оформил Джордан Ларссон и Александр Соболев (дважды с пенальти), ещё один гол забил Квинси Промес. Для голландца это уже второй мяч после возвращения в РПЛ.
Промес забил второй гол за «Спартак» в этом сезоне. Защитник не устоял на ногах перед Квинси 🤩— Матч ТВ (@MatchTV) March 18, 2021
Антоха только вернулся, а уже тащит 💪https://t.co/bqZSXs52yF pic.twitter.com/0xbRWRbfTY
Автором единственного мяча у гостей поля стал Эрик Бикфалви.
Благодаря этой победе красно-белые занимают второе место уже с 44 очками, а у лидера, "Зенита", — 48.
РПЛ. 23-й тур
"Спартак" – "Урал" — 5:1
Голы: Ларссон 12' (1:0), Промес 26' (2:0), Соболев 45+3' (3:0, пенальти), Бикфалви 55' (3:1), Ларссон 57' (4:1), Соболев 90+8' (5:1).
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