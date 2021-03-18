СМИ узнали о планах Байдена ввести новые санкции против "Северного потока – 2"
Под ограничения могут попасть страховые компании и организации, предоставляющие суда и стройматериалы.
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Администрация президента США Джо Байдена обдумывает дополнительные санкции, чтобы заблокировать строительство почти завершённого газопровода "Северный поток – 2", сообщает Bloomberg.
Под ограничения может попасть компания Nord Stream 2 AG — оператор проекта строительства, страховая компания, которая работала с кораблями, задействованными в прокладке, а также другие организации, предоставляющие вспомогательные суда и материалы для "Северного потока – 2". Агентство отмечает, что американские законодатели начали настаивать на более решительных мерах против проекта после того, как в прошлом месяце под санкции попала всего одна баржа — российский трубоукладчик "Фортуна".
Представители администрации полагают, что наложение ограничений не так просто, потому что доказательства нарушений не являются однозначными. И Вашингтону в конечном итоге придется решить, стоит ли их введение в отношении немецких организаций неизбежных политических последствий.
Ранее в США вновь потребовали прекратить работы над "Северным потоком – 2" под угрозой санкций. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что его ведомство отслеживает усилия по завершению прокладки газопровода и оценивает информацию о сторонах, которые причастны к этому.
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