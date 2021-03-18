Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

СМИ узнали о планах Байдена ввести новые санкции против "Северного потока – 2"

Под ограничения могут попасть страховые компании и организации, предоставляющие суда и стройматериалы.

18 марта 2021, 20:11
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CL4ggd7B_O6/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">joebiden</a></p>

Фото © Instagram / joebiden

Администрация президента США Джо Байдена обдумывает дополнительные санкции, чтобы заблокировать строительство почти завершённого газопровода "Северный поток – 2", сообщает Bloomberg.

Под ограничения может попасть компания Nord Stream 2 AG — оператор проекта строительства, страховая компания, которая работала с кораблями, задействованными в прокладке, а также другие организации, предоставляющие вспомогательные суда и материалы для "Северного потока – 2". Агентство отмечает, что американские законодатели начали настаивать на более решительных мерах против проекта после того, как в прошлом месяце под санкции попала всего одна баржа — российский трубоукладчик "Фортуна".

США внесли строящее "Северный поток – 2" судно "Фортуна" ещё в один санкционный список

США внесли строящее "Северный поток – 2" судно "Фортуна" ещё в один санкционный список

Представители администрации полагают, что наложение ограничений не так просто, потому что доказательства нарушений не являются однозначными. И Вашингтону в конечном итоге придется решить, стоит ли их введение в отношении немецких организаций неизбежных политических последствий.

Ранее в США вновь потребовали прекратить работы над "Северным потоком – 2" под угрозой санкций. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что его ведомство отслеживает усилия по завершению прокладки газопровода и оценивает информацию о сторонах, которые причастны к этому.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1