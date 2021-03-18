"Возможен сход лавины": В Пермском крае жители устроили свой горнолыжный курорт прямо в огромных сугробах на улицах города — видео

В Пермском крае жители устроили свой горнолыжный курорт прямо в огромных сугробах на улицах города. Видео © LIFE

В городе Добрянке Пермского края местные жители организовали свой горнолыжный курорт на огромных сугробах, чтобы привлечь внимание властей к проблеме вывоза снега.

Активисты отмечают, что снежные горы, образовавшиеся на всей территории населённого пункта, не только в частном секторе, но и в центре, стали излюбленным местом для сноубордистов и желающих прокатиться на ледянках.

Следит за этим местный царь горы — на самой вершине высокого сугроба установлена картонная фигура мэра Добрянки Константина Лызова. В разных местах активисты установили таблички с шутливыми надписями "Возможен сход лавины" и "Лучше гор могут быть только горы".

"В бюджете МБУ "Благоустройство" Добрянского округа заложены средства на вывоз многих тысяч кубометров снега, при этом они регулярно пытаются запрашивать дополнительные средства на вывоз снега. Но мы видим, что, кроме центральной улицы, снег больше ниоткуда не вывозится и лежит огромными валами на обочинах и тротуарах всю зиму. Куда делись деньги, выделенные на содержание дорог и вывоз снега, направленные из бюджета, — остаётся лишь загадкой", — говорит одна из создательниц горнолыжного курорта Анна Абраженчик.

Кстати, один из огромных сугробов находится прямо напротив административного здания, где расположилось учреждение по благоустройству.

Сноубордисты планируют открыть несколько маршрутов для лыжников и горку для катания ватрушек. Однако всем желающим следует поторопиться в Пермский край, поскольку в ближайшее время горный курорт может превратиться в бурную реку — и тогда местные жители поменяют сноуборды на катамараны, плоты и байдарки, открыв туристический маршрут.

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