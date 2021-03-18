СКА и "Авангард" проиграли первые матчи четвертьфинального раунда Кубка Гагарина

Столичное "Динамо" в первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина обыграло петербургский СКА и вышло вперёд в серии 1-0. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и закончилась крупной победой динамовцев со счётом 4:1.

В составе москвичей точными попаданиями отметились Михал Чайковски (большинство), Андрей Сергеев, Оскар Линдберг и Дмитрий Яшкин (пустые ворота).

У армейцев единственный гол на счету шведа Лукаса Бенгтссона.

В Подмосковье в параллельном противостоянии дня магнитогорский "Металлург" оказался сильнее омского "Авангарда" (5:2).

После двух периодов счёт на арене в Балашихе был ничейным — 2:2. Судьба матча решилась в заключительной двадцатиминутке, за которую магнитогорцы трижды пробили голкипера хозяев Игоря Бобкова.

По шайбе у победителей забросили Филип Хольм, Тэйлор Бек, Семён Кошелев, Сергей Мозякин и Андрей Нестрашил (большинство).

За "Авангард" отличились Рид Буше и Егор Чинахов.

Напомним, для выхода в полуфинал турнира командам необходимо одержать четыре победы над своим соперником. Вторые матчи серий пройдут 20 марта.

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала

СКА – "Динамо" М — 1:4 (0:1; 0:1; 1:2), в серии — 0-1

"Авангард" – "Металлург" — 2:5 (1:1; 1:1; 0:3), в серии — 0-1

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