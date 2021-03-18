"Что смеёшься?": Футболист "Урала" наехал на журналиста "Матч ТВ" в прямом эфире

Футболист екатеринбургского "Урала" Игорь Калинин покинул со скандалом прямой эфир "Матч ТВ". Ему не понравилось сравнение журналиста.

"Приходится тяжело? И в первом голе не добежали, и во втором голе там Промес выкручивал позвонки", — спросил корреспондент спортивного телеканала.

"Кому выкручивал? — уточнил футболист, чем вызвал лёгкий смех у Неценко. — А что ты смеёшься? Что смешного? Кому выкручивал позвонки? Вы выражайтесь правильно тогда. Никому он не выкручивал".