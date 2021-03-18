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"Что смеёшься?": Футболист "Урала" наехал на журналиста "Матч ТВ" в прямом эфире

Игорю Калинину не понравился вопрос корреспондента Александра Неценко в перерыве матча.

18 марта 2021, 19:04

Футболист екатеринбургского "Урала" Игорь Калинин покинул со скандалом прямой эфир "Матч ТВ". Ему не понравилось сравнение журналиста.

"Приходится тяжело? И в первом голе не добежали, и во втором голе там Промес выкручивал позвонки", — спросил корреспондент спортивного телеканала.

"Кому выкручивал? — уточнил футболист, чем вызвал лёгкий смех у Неценко. — А что ты смеёшься? Что смешного? Кому выкручивал позвонки? Вы выражайтесь правильно тогда. Никому он не выкручивал".

После этих слов Калинин ушёл, сорвав интервью в прямом эфире.

Уже после матча журналист принёс извинения футболисту и даже опубликовал с ним фотографию в "Твиттере".

"Я лично объяснился с Игорем Калининым после матча и принёс ему свои извинения, поскольку был некорректен в формулировке вопроса. Конфликт исчерпан. Мы друг друга поняли", — написал он.

Напомним, что "Урал" потерпел разгромное поражение в Москве от "Спартака" (1:5).

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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