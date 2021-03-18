"Что смеёшься?": Футболист "Урала" наехал на журналиста "Матч ТВ" в прямом эфире
Игорю Калинину не понравился вопрос корреспондента Александра Неценко в перерыве матча.
А ЧЕ ТЫ СМЕЕСЯ?? pic.twitter.com/9W6tCPIF53— Vladislav Zimagulov (@vlad_zima) March 18, 2021
Футболист екатеринбургского "Урала" Игорь Калинин покинул со скандалом прямой эфир "Матч ТВ". Ему не понравилось сравнение журналиста.
"Приходится тяжело? И в первом голе не добежали, и во втором голе там Промес выкручивал позвонки", — спросил корреспондент спортивного телеканала.
"Кому выкручивал? — уточнил футболист, чем вызвал лёгкий смех у Неценко. — А что ты смеёшься? Что смешного? Кому выкручивал позвонки? Вы выражайтесь правильно тогда. Никому он не выкручивал".
После этих слов Калинин ушёл, сорвав интервью в прямом эфире.
Уже после матча журналист принёс извинения футболисту и даже опубликовал с ним фотографию в "Твиттере".
"Я лично объяснился с Игорем Калининым после матча и принёс ему свои извинения, поскольку был некорректен в формулировке вопроса. Конфликт исчерпан. Мы друг друга поняли", — написал он.
Я лично объяснился с Игорем Калининым после матча и принёс ему свои извинения, поскольку был некорректен в формулировке вопроса. Конфликт исчерпан. Мы друг друга поняли. pic.twitter.com/HO2lbbaSF2— Александр Неценко (@netsenko) March 18, 2021
Напомним, что "Урал" потерпел разгромное поражение в Москве от "Спартака" (1:5).
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