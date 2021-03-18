Молодые пацаны тащат "Динамо": бело-голубые одержали крутую волевую победу над "Краснодаром"
Бело-голубые отыгрались с 0:2 и в итоге победили со счётом 3:2.
Волевую победу московские динамовцы одержали на выезде в Краснодаре в рамках матча 23-го тура Российской премьер-лиги — 3:2. До 51-й минуты бело-голубые уступали со счётом 0:2. Однако команда Сандро Шварца смогла собраться и изменить ход встречи. Сначала один мяч отыграл 24-летний Даниил Фомин, который, к слову, забил своей бывшей команде, а затем 18-летний Константин Тюкавин оформил дубль. В первом случае он отличился благодаря шикарной передаче 17-летнего Арсена Захаряна.
У "Краснодара" забили Тонни Вильена и Юрий Газинский, но "быки" большую часть матча провели в меньшинстве. Уже на 18-й минуте красную карточку получил Кайо.
Как итог московский клуб поднялся на пятое место в турнирной таблице с 39 очками, а "быки" — девятые (34).
Ранее московский "Локомотив" благодаря голу Гжегожа Крыховяка победил на выезде "Уфу", что позволило им занять третью строчку с 40 очками.
РПЛ. 23-й тур
"Краснодар" – "Динамо" — 2:3
Голы: Вильена 11' (1:0), Газинский 51' (2:0), Фомин 59' (2:1), Тюкавин 66' (2:2), Тюкавин 80' (2:3)
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