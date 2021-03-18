Молодые пацаны тащат "Динамо": бело-голубые одержали крутую волевую победу над "Краснодаром"

Волевую победу московские динамовцы одержали на выезде в Краснодаре в рамках матча 23-го тура Российской премьер-лиги — 3:2. До 51-й минуты бело-голубые уступали со счётом 0:2. Однако команда Сандро Шварца смогла собраться и изменить ход встречи. Сначала один мяч отыграл 24-летний Даниил Фомин, который, к слову, забил своей бывшей команде, а затем 18-летний Константин Тюкавин оформил дубль. В первом случае он отличился благодаря шикарной передаче 17-летнего Арсена Захаряна.