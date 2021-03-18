В США вновь потребовали прекратить работы над "Северным потоком - 2" под угрозой санкций

Любое предприятие, участвующее в строительстве газопровода "Северный поток – 2", должно незамедлительно прекратить работы, в противном случае США готовы ввести санкции. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Он отметил, что Госдепартамент отслеживает усилия по завершению прокладки газопровода и оценивает информацию о сторонах, которые причастны к этому. Законодательство о санкциях, принятое в 2019 году и расширенное в 2020-м, пользуется значительной поддержкой Конгресса, а администрация президента США Джо Байдена привержена его соблюдению.

"Департамент повторяет свое предупреждение о том, что любое предприятие, участвующее в строительстве трубопровода "Северный поток — 2", рискует попасть под санкции США и должно немедленно прекратить работы на трубопроводе", — подчеркнул Блинкен, его слова приводятся на сайте ведомства.

Госсекретарь также процитировал слова Байдена, который считает строительство "Северного потока – 2" плохой сделкой для Германии, Украины и партнёров из ЕС, поскольку газопровод направлен на ослабление энергетической безопасности Европы.

Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году.

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