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Категорий: 18

Госдеп: США не боятся соперничества с Россией

В Вашингтоне отметили, что готовы к вызову.

18 марта 2021, 18:35
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

США не боятся соперничества с Россией и хотят предсказуемых отношений. Об этом заявила представитель Госдепартамента Джалина Портер.

"Наши отношения с Россией остаются вызовом, но мы к нему готовы. Мы хотим, чтобы они были предсказуемыми и стабильными в будущем", — сказала Портер на брифинге.

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Она добавила, что США воспользуются возможностями для конструктивного сотрудничества и консультацией с партнёрами и союзниками по поведению РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал текущие отношения России и США как "очень плохие".

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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