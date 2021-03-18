Госдеп: США не боятся соперничества с Россией

США не боятся соперничества с Россией и хотят предсказуемых отношений. Об этом заявила представитель Госдепартамента Джалина Портер.

"Наши отношения с Россией остаются вызовом, но мы к нему готовы. Мы хотим, чтобы они были предсказуемыми и стабильными в будущем", — сказала Портер на брифинге.

Она добавила, что США воспользуются возможностями для конструктивного сотрудничества и консультацией с партнёрами и союзниками по поведению РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал текущие отношения России и США как "очень плохие".

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