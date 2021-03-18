Госдеп: США не боятся соперничества с Россией
В Вашингтоне отметили, что готовы к вызову.
Фото © Shutterstock
США не боятся соперничества с Россией и хотят предсказуемых отношений. Об этом заявила представитель Госдепартамента Джалина Портер.
"Наши отношения с Россией остаются вызовом, но мы к нему готовы. Мы хотим, чтобы они были предсказуемыми и стабильными в будущем", — сказала Портер на брифинге.
Она добавила, что США воспользуются возможностями для конструктивного сотрудничества и консультацией с партнёрами и союзниками по поведению РФ.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал текущие отношения России и США как "очень плохие".
Лента новостей
На депутата Рады завели дело за публикацию карты Украины без Крыма
сегодня в 18:22
"Действительно унизительный проект". Дана Борисова раскритиковала новый сезон шоу "Холостяк"
сегодня в 18:10
Политолог назвал важным периодом в развитии избирательной системы РФ усиление политического веса ЦИК
сегодня в 18:01
Выбор редакции
Госдеп США запретил американским организациям выдавать России кредиты
СМИ узнали о планах Байдена ввести новые санкции против "Северного потока — 2"
Политолог назвал важным периодом в развитии избирательной системы РФ усиление политического веса ЦИК
"Возможен сход лавины": в Пермском крае жители устроили свой горнолыжный курорт прямо в огромных сугробах на улицах города — видео
Пять европейских стран возобновляют вакцинацию препаратом AstraZeneca
Комментариев: 0