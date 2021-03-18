YouTube разблокировал аккаунт телеканала "Вести Крым"

"Буквально полчаса назад нас разблокировали. Когда нас заблокировали, предъявили кучу претензий, а когда разблокировали — никаких объяснений. Вот и всё", — объяснил Минаков.

Напомним, что причиной блокировки стала публикация двухлетней давности. По мнению администрации сервиса YouTube, видео про преступления фашистов нарушает запрет на демонстрацию насильственных действий против определённой группы людей или даже содержит призывы их совершать. Хостинг предупредил владельцев канала, что они на испытательном сроке: если в течение трёх месяцев у них обнаружат ещё какие-либо нарушения, "Вести Крым" заблокируют полностью.

