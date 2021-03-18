Байден ушёл с брифинга, проигнорировав вопрос о разговоре с Путиным

Президент США Джо Байден не стал отвечать на вопрос о том, собирается ли он провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Трансляция выступления хозяина Овального кабинета на тему вакцинации от коронавируса в стране велась на сайте Белого дома.