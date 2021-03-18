Байден ушёл с брифинга, проигнорировав вопрос о разговоре с Путиным
Американский лидер покинул трибуну, не оборачиваясь.
Президент США Джо Байден не стал отвечать на вопрос о том, собирается ли он провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Трансляция выступления хозяина Овального кабинета на тему вакцинации от коронавируса в стране велась на сайте Белого дома.
Tune in as President Biden delivers remarks on the state of vaccinations. https://t.co/nQeEKk8uk3— The White House (@WhiteHouse) March 18, 2021
По окончании брифинга один из журналистов выкрикнул вопрос о предложении Путина и спросил, согласен ли Байден на разговор. Американский лидер проигнорировал вопрос и ушёл, не оборачиваясь, в сопровождении вице-президента Камалы Харрис.
Как ранее сообщал Лайф, вчера Байден заявил, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. Вместе с тем в беседе с телеканалом ABC политик оскорбил российского лидера Владимира Путина, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. На его выпад отреагировали председатель Государственной думы Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и глава Республики Крым Сергей Аксёнов, а вице-спикер Совфеда Константин Косачёв не исключил ответных действий, если в администрации Байдена не извинятся за его слова.
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