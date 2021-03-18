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Категорий: 18

Байден ушёл с брифинга, проигнорировав вопрос о разговоре с Путиным

Американский лидер покинул трибуну, не оборачиваясь.

18 марта 2021, 20:20
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Президент США Джо Байден не стал отвечать на вопрос о том, собирается ли он провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Трансляция выступления хозяина Овального кабинета на тему вакцинации от коронавируса в стране велась на сайте Белого дома.

По окончании брифинга один из журналистов выкрикнул вопрос о предложении Путина и спросил, согласен ли Байден на разговор. Американский лидер проигнорировал вопрос и ушёл, не оборачиваясь, в сопровождении вице-президента Камалы Харрис.

Байден не жалеет о своих резких словах в ответ на вопрос о Путине

Байден не жалеет о своих резких словах в ответ на вопрос о Путине

Как ранее сообщал Лайф, вчера Байден заявил, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. Вместе с тем в беседе с телеканалом ABC политик оскорбил российского лидера Владимира Путина, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. На его выпад отреагировали председатель Государственной думы Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и глава Республики Крым Сергей Аксёнов, а вице-спикер Совфеда Константин Косачёв не исключил ответных действий, если в администрации Байдена не извинятся за его слова.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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