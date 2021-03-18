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Нефть Brent подешевела до 62$ за баррель впервые с февраля

Майский фьючерс на североморский продукт потерял в цене 9%.

18 марта 2021, 20:39
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже 62 долларов впервые с 12 февраля, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цены на нефть резко снизились впервые с начала марта

Цены на нефть резко снизились впервые с начала марта

Майские фьючерсы на североморскую нефть на лондонской бирже ICE потеряли в цене 9% и находятся на отметке 61,45 доллара на 22:35 мск.

Нефть WTI потеряла 8,86% и стоит 58,9 доллара за баррель. Это стало самым большим однодневным убытком в процентах с 8 сентября. Марка Brent потеряла максимальный процент стоимости в течение дня впервые с июня прошлого года, отмечает Market Watch.

Ранее ОПЕК+ согласовала рост добычи нефти в России и Казахстане. Стало известно, что объёмы выработки чёрного золота увеличатся в феврале и марте, при этом Саудовская Аравия, напротив, сократит их. Если в будущем страны нефтяного соглашения будут увеличивать добычу, то мировой рынок может вернуться на докризисный уровень уже в середине 2022 года, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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