Нефть Brent подешевела до 62$ за баррель впервые с февраля

Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже 62 долларов впервые с 12 февраля, об этом свидетельствуют данные торгов.

Майские фьючерсы на североморскую нефть на лондонской бирже ICE потеряли в цене 9% и находятся на отметке 61,45 доллара на 22:35 мск.

Нефть WTI потеряла 8,86% и стоит 58,9 доллара за баррель. Это стало самым большим однодневным убытком в процентах с 8 сентября. Марка Brent потеряла максимальный процент стоимости в течение дня впервые с июня прошлого года, отмечает Market Watch.

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