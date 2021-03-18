Цены на нефть резко снизились впервые с начала марта

Мировые цены на нефть снизились почти на 8%, стоимость марки Brent упала ниже 63 долларов за баррель впервые с 3 марта, об этом свидетельствуют данные торгов.

На момент 21:41 мск майские фьючерсы на североморскую смесь рухнули на 7,44% — до 62,97 доллара. Апрельские фьючерсы WTI снижались на 7,52% — до 59,74 доллара за баррель.

Аналитики связывают это с определённым моментом цикла торговых сделок. Старший инвестиционный стратег U.S. Bank Wealth Management Роб Хауорт предсказал, что цены на нефть "протестируют нижний порог такого торгового диапазона", поскольку не предвидится глобального открытия стран после пандемии. Его мнение приводит Bloomberg.

Эксперты также связывают резкое падение стоимости чёрного золота с усилением напряжённости в отношениях России и США.

Ранее вице-премьер Александр Новак рассказал, когда рынок нефти может вернуться к докризисному состоянию.

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