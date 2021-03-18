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"Праздник, единения любви, мира": Знаменитости поздравили россиян с днём воссоединения Крыма с РФ

Концерт, посвящённый этой знаменательной дате, прошёл в "Лужниках".

18 марта 2021, 19:01

Российские знаменитости приняли участие в концерте, посвящённом воссоединению Крыма. Видео © LIFE

Известные гости посетили праздничный концерт в московских "Лужниках", посвящённый седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Они поделились с Лайфом мыслями по поводу значения полуострова для россиян и поздравили граждан с праздником.

В частности, певец Филипп Киркоров выразил своё восхищение организованным мероприятием. Он отметил, что сегодня настоящий и многогранный праздник. По словам певца, всем россиянам необходимо сохранять свет в своей душе, несмотря ни на что.

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Для политического деятеля Наталии Нарочницкой этот день также стал настоящим событием. Она рассказала, что в своё время прослезилась, когда ей довелось присутствовать в момент голосования по Крыму.

Присоединились к поздравлениям космонавт Фёдор Юрчихин, певец Михаил Турецкий, музыкант Юрий Башмет, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Цунаева, представители молодёжи и разных политических сил России.

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Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил всех с воссоединением Крыма с РФ и заметил, что этот праздник важен "не только для жителей полуострова, но и для всей нашей огромной страны".

Напомним, что история российского Крыма насчитывает не одну сотню лет. Более 230 лет назад русско-австрийский отряд под командованием Александра Суворова одержал победу над значительно превосходившим его по численности турецким войском в сражении при Рымнике, что позволило закрепить Северное Причерноморье и Крым в составе России. 9 апреля 1783 года Екатерина II подписала высочайший манифест "О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу". Крымский референдум 2014 года продолжил события тех дней, подтвердив историческую принадлежность полуострова России: за воссоединение проголосовало более 96% жителей полуострова. Однако власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования.

Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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