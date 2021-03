Хит Dynamite корейской группы BTS получил двойную платину

Двойную платину можно получить в США при продаже двух и более миллионов копий песен. Dynamite — первая работа K-pop-группы, получившая двойную платину, и четвёртая, ставшая платиновой, после MIC Drop, Boy With Luv и IDOL. В NME отмечают, что у BTS также есть два платиновых альбома: Love Yourself: Answer и Map Of The Soul: 7.