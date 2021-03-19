Хит Dynamite корейской группы BTS получил двойную платину
Такой статус в США присуждается при продаже двух и более миллионов копий песен.
Фото © Twitter / BTS_official
Южнокорейский бойз-бенд BTS официально удостоен золотого, платинового и двойного платинового сертификатов за песню Dynamite 2020 года, занимавшую первое место в хит-парадах. Такую информацию опубликовала Американская ассоциация звукозаписывающих компаний (RIAA) в своём аккаунте в "Твиттере".
"BTS, поздравляем", — написали в твиттер-аккаунте ассоциации.
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Двойную платину можно получить в США при продаже двух и более миллионов копий песен. Dynamite — первая работа K-pop-группы, получившая двойную платину, и четвёртая, ставшая платиновой, после MIC Drop, Boy With Luv и IDOL. В NME отмечают, что у BTS также есть два платиновых альбома: Love Yourself: Answer и Map Of The Soul: 7.
Ранее Лайф писал о том, что диджей из Казахстана Imanbek получил премию "Грэмми" за лучший ремикс.
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