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Хит Dynamite корейской группы BTS получил двойную платину

Такой статус в США присуждается при продаже двух и более миллионов копий песен.

19 марта 2021, 01:50
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/bts_bighit/header_photo" target="_blank" rel="noopener noreferrer">BTS_official</a></p>

Фото © Twitter / BTS_official

Южнокорейский бойз-бенд BTS официально удостоен золотого, платинового и двойного платинового сертификатов за песню Dynamite 2020 года, занимавшую первое место в хит-парадах. Такую информацию опубликовала Американская ассоциация звукозаписывающих компаний (RIAA) в своём аккаунте в "Твиттере".

"BTS, поздравляем", — написали в твиттер-аккаунте ассоциации.

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Двойную платину можно получить в США при продаже двух и более миллионов копий песен. Dynamite — первая работа K-pop-группы, получившая двойную платину, и четвёртая, ставшая платиновой, после MIC Drop, Boy With Luv и IDOL. В NME отмечают, что у BTS также есть два платиновых альбома: Love Yourself: Answer и Map Of The Soul: 7.

Ранее Лайф писал о том, что диджей из Казахстана Imanbek получил премию "Грэмми" за лучший ремикс.

Авторы
Юлия Коновалова

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