Хит Dynamite корейской группы BTS получил двойную платину

Южнокорейский бойз-бенд BTS официально удостоен золотого, платинового и двойного платинового сертификатов за песню Dynamite 2020 года, занимавшую первое место в хит-парадах. Такую информацию опубликовала Американская ассоциация звукозаписывающих компаний (RIAA) в своём аккаунте в "Твиттере".

Двойную платину можно получить в США при продаже двух и более миллионов копий песен. Dynamite — первая работа K-pop-группы, получившая двойную платину, и четвёртая, ставшая платиновой, после MIC Drop, Boy With Luv и IDOL. В NME отмечают, что у BTS также есть два платиновых альбома: Love Yourself: Answer и Map Of The Soul: 7.