"В Белом доме засел псих": Британцы раскритиковали Байдена за слова в адрес Путина

После громких заявлений президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина издание Daily Mail опубликовало статью о возможной заморозке дипломатических отношений между странами. Британцы в комментариях резко прокомментировали слова главы Белого дома.

Авторы сообщений полагают, что нынешний лидер — "самый позорный" в истории Соединённых Штатов, а его предвыборный штаб, в отличие от России, как раз вмешивался в ход выборов. Часть комментаторов назвала заявления Байдена попыткой начать третью мировую войну и развалить США. Пользователи также выразили надежду, что вскоре Путин расскажет правду о "делишках" американского президента и его сына Хантера.