"В Белом доме засел псих": Британцы раскритиковали Байдена за слова в адрес Путина
Многие сочли высказывания демократа попыткой развязать войну между Америкой и Россией.
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После громких заявлений президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина издание Daily Mail опубликовало статью о возможной заморозке дипломатических отношений между странами. Британцы в комментариях резко прокомментировали слова главы Белого дома.
Авторы сообщений полагают, что нынешний лидер — "самый позорный" в истории Соединённых Штатов, а его предвыборный штаб, в отличие от России, как раз вмешивался в ход выборов. Часть комментаторов назвала заявления Байдена попыткой начать третью мировую войну и развалить США. Пользователи также выразили надежду, что вскоре Путин расскажет правду о "делишках" американского президента и его сына Хантера.
В Белом доме засел псих…
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Ну и кто разбудил Сонного Джо?
Как ранее сообщал Лайф, вчера Байден заявил, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. Вместе с тем в беседе с телеканалом ABC политик оскорбил российского лидера Владимира Путина, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. На его выпад отреагировали председатель Государственной думы Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и глава Республики Крым Сергей Аксёнов, а вице-спикер Совфеда Константин Косачёв не исключил ответных действий, если в администрации Байдена не извинятся за его слова.
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