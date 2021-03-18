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Сын Трампа назвал слабостью отказ Байдена от разговора с Путиным

Более того, он сомневается, что американский лидер готов к ведению дискуссии в таком формате.

18 марта 2021, 23:46
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Сын Дональда Трампа расценил отказ президента США Джо Байдена от предложения российского лидера Владимира Путина провести прямой диалог выражением слабости Соединённых Штатов.

"Путин вызвал Джо Байдена на дебаты в прямом эфире без заранее подготовленного сценария. Весь мир знает, что у нас нет лидера на самом верху", — написал Трамп-младший на своей странице в "Твиттере".

Он поставил под вопрос, что Байден сможет дискутировать в таком формате. Соперники США, считает Трамп-младший, "смотрят на эту слабость Америки" и радуются ей.

Байден ушёл с брифинга, проигнорировав вопрос о разговоре с Путиным

Байден ушёл с брифинга, проигнорировав вопрос о разговоре с Путиным

Как ранее сообщал Лайф, вчера Байден заявил, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. Вместе с тем в беседе с телеканалом ABC политик оскорбил российского лидера Владимира Путина, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. На его выпад отреагировали председатель Государственной думы Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и глава Республики Крым Сергей Аксёнов, а вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв не исключил ответных действий, если в администрации Байдена не извинятся за его слова.

Авторы
Юлия Коновалова

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