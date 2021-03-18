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ВМФ России усилят тремя атомными подлодками до конца года

Субмарины строятся на верфях предприятия "Севмаш".

18 марта 2021, 23:08
<p>Фото © Пресс-служба Северного флота РФ / ТАСС</p>

Фото © Пресс-служба Северного флота РФ / ТАСС

До конца текущего года Военно-морской флот России усилят тремя атомными подводными лодками: "Князем Олегом" проекта 955А и многоцелевыми "Казанью" и "Новосибирском" проекта 885М. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

"До конца года ВМФ России получит в свой состав ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Олег", атомные подводные крейсеры проекта "Ясень" "Казань" и "Новосибирск", — рассказал адмирал в интервью газете "Красная звезда" и отметил, что субмарины строятся на верфях предприятия "Севмаш".

Главком ВМФ также напомнил, что в этом году будут заложены два последних крейсера в серии "Борей-А" — "Князь Потёмкин" и "Дмитрий Донской". Субмарина проекта 941 "Акула", которая сейчас носит имя "Дмитрий Донской", останется во флоте как "номерная" подводная лодка.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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