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Категорий: 18

Актрисы-близняшки Арнтгольц родили сыновей с разницей в 20 дней

Сами сёстры появились на свет с разницей в 20 минут.

18 марта 2021, 22:37
<p>Фото © Instagram / <u><a href="https://www.instagram.com/tarntgoltsofficial/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">tarntgoltsofficial</a></u></p>

Фото © Instagram / tarntgoltsofficial

39-летние Ольга и Татьяна Арнтгольц в этом году стали мамами мальчиков, которые появились на свет с разницей в 20 дней. Об этом радостном событии актрисы сообщили в "Инстаграме" в день своего рождения.

Для Ольги Арнтгольц это третий ребенок. 31 января она родила супругу сына Льва. У Татьяны и её супруга Марка Богатырёва, звезды сериала "Кухня", малыш появился на свет 18 февраля. Это второй ребёнок актрисы.

"Самые дорогие браслеты на Земле. Самые дорогие подарки. С днём рождения нас", — написала Татьяна у себя в "Инстаграме".

"Тёти-двойняшки плюс дяди-синхронисты равно ляльки", — говорится в посте Ольги.

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К слову, Ольга родилась позже сестры на 20 минут. Родители назвали их в честь героинь романа в стихах Александра Пушкина "Евгений Онегин". Обе сестры пережили разводы. У Татьяны не сложился брак с коллегой Иваном Жидковым — пара разошлась в 2013 году, а Ольга развелась с супругом Вахтангом Беридзе в 2015-м. В прошлом году Татьяна вышла замуж за Марка Богатырёва.

Авторы
Юлия Коновалова

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