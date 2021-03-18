Актрисы-близняшки Арнтгольц родили сыновей с разницей в 20 дней
Сами сёстры появились на свет с разницей в 20 минут.
Фото © Instagram / tarntgoltsofficial
39-летние Ольга и Татьяна Арнтгольц в этом году стали мамами мальчиков, которые появились на свет с разницей в 20 дней. Об этом радостном событии актрисы сообщили в "Инстаграме" в день своего рождения.
Для Ольги Арнтгольц это третий ребенок. 31 января она родила супругу сына Льва. У Татьяны и её супруга Марка Богатырёва, звезды сериала "Кухня", малыш появился на свет 18 февраля. Это второй ребёнок актрисы.
"Самые дорогие браслеты на Земле. Самые дорогие подарки. С днём рождения нас", — написала Татьяна у себя в "Инстаграме".
"Тёти-двойняшки плюс дяди-синхронисты равно ляльки", — говорится в посте Ольги.
К слову, Ольга родилась позже сестры на 20 минут. Родители назвали их в честь героинь романа в стихах Александра Пушкина "Евгений Онегин". Обе сестры пережили разводы. У Татьяны не сложился брак с коллегой Иваном Жидковым — пара разошлась в 2013 году, а Ольга развелась с супругом Вахтангом Беридзе в 2015-м. В прошлом году Татьяна вышла замуж за Марка Богатырёва.
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