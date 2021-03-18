В Тверской области нашли тело пропавшей более недели назад девочки
Школьница отправилась кататься с горки и не вернулась.
Фото © СУ СКР по Тверской области
В Тверской области в реке Западная Двина было обнаружено тело 10-летней девочки, которая пропала более недели назад. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
В прошлую субботу, 13 марта, школьница из города Андреаполя ушла кататься на ледянке и не вернулась. Родители подали в розыск, несовершеннолетнюю искали несколько дней более 30 представителей экстренных служб, не считая волонтёров.
В ходе поисков обнаружились следы ребёнка, ведущие от горки через асфальтированную дорогу на лёд реки. Они обрывались у кромки, возле промоины. 18 марта из воды извлекли тело девочки. Следователи изъяли с места происшествия ледянку и гипсовые слепки детской обуви. Выясняются обстоятельства и причина смерти ребёнка, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее в Херсонской области Украины было найдено тело 7-летней девочки, которую всё село искало четыре дня. Предполагаемого насильника и убийцу вскоре задержали, им оказался 62-летний мужчина. Он сознался в злодеянии и рассказал, как спрятал жертву в мешок. Соседи раскрыли жуткую правду об этом человеке.
Выбор редакции
В Твери автоледи напала на памятник Кругу и подралась со своей машиной — видео
Жизнь годовалого мальчика висит на волоске из-за полицейского, который выстрелил ему в голову
Кадырова озадачил совет Кремля обратиться в суд из-за публикаций о "казнях" в Чечне
ВМФ России усилят тремя атомными подлодками до конца года
Актрисы-близняшки Арнтгольц родили сыновей с разницей в 20 дней
Комментариев: 0