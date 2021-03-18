В Тверской области нашли тело пропавшей более недели назад девочки

В Тверской области в реке Западная Двина было обнаружено тело 10-летней девочки, которая пропала более недели назад. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

В прошлую субботу, 13 марта, школьница из города Андреаполя ушла кататься на ледянке и не вернулась. Родители подали в розыск, несовершеннолетнюю искали несколько дней более 30 представителей экстренных служб, не считая волонтёров.

В ходе поисков обнаружились следы ребёнка, ведущие от горки через асфальтированную дорогу на лёд реки. Они обрывались у кромки, возле промоины. 18 марта из воды извлекли тело девочки. Следователи изъяли с места происшествия ледянку и гипсовые слепки детской обуви. Выясняются обстоятельства и причина смерти ребёнка, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

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