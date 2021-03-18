Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Тверской области нашли тело пропавшей более недели назад девочки

Школьница отправилась кататься с горки и не вернулась.

18 марта 2021, 21:55
<p>Фото © СУ СКР по Тверской области</p>

Фото © СУ СКР по Тверской области

В Тверской области в реке Западная Двина было обнаружено тело 10-летней девочки, которая пропала более недели назад. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

В прошлую субботу, 13 марта, школьница из города Андреаполя ушла кататься на ледянке и не вернулась. Родители подали в розыск, несовершеннолетнюю искали несколько дней более 30 представителей экстренных служб, не считая волонтёров.

В ходе поисков обнаружились следы ребёнка, ведущие от горки через асфальтированную дорогу на лёд реки. Они обрывались у кромки, возле промоины. 18 марта из воды извлекли тело девочки. Следователи изъяли с места происшествия ледянку и гипсовые слепки детской обуви. Выясняются обстоятельства и причина смерти ребёнка, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Пропавшая в Саранске 22-летняя студентка найдена мёртвой

Пропавшая в Саранске 22-летняя студентка найдена мёртвой

Ранее в Херсонской области Украины было найдено тело 7-летней девочки, которую всё село искало четыре дня. Предполагаемого насильника и убийцу вскоре задержали, им оказался 62-летний мужчина. Он сознался в злодеянии и рассказал, как спрятал жертву в мешок. Соседи раскрыли жуткую правду об этом человеке.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Твери автоледи напала на памятник Кругу и подралась со своей машиной — видео

сегодня в 21:08

Жизнь годовалого мальчика висит на волоске из-за полицейского, который выстрелил ему в голову

сегодня в 14:12

Кадырова озадачил совет Кремля обратиться в суд из-за публикаций о "казнях" в Чечне

сегодня в 22:24

ВМФ России усилят тремя атомными подлодками до конца года

сегодня в 23:08

Актрисы-близняшки Арнтгольц родили сыновей с разницей в 20 дней

сегодня в 22:37

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1