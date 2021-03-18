Группа от Белоруссии решила написать новую песню для Евровидения
Музыканты уверены, что композицию будет слушать вся Европа.
Фото / сайт группы "Галасы 3Места"
Группа "Галасы ЗМеста", представляющая на песенном конкурсе Евровидение-2021 Белоруссию, готовит новую композицию. Эту информацию сообщил председатель государственного медиахолдинга "Белтелерадиокомпания" Иван Эйсмонт в эфире телеканала ОНТ.
Он отметил, что в данный момент белорусская группа "Галасы ЗМеста" активно работает над новой песней, в которой не будет скрытого политического смысла.
"Я думаю, что совсем скоро, через несколько дней, вы услышите ещё одну песню-миллионник, которую будут слушать по всей Европе", — заявил Эйсмонт в эфире.
Ранее организаторы конкурса сообщили, что композиция "Я научу тебя" от Белоруссии не соответствует правилам конкурса — имеет политический оттенок. Представители Белоруссии получили письмо с условием отправить изменённую песню, иначе группе грозит дисквалификация. Песня была удалена с YouTube-канала конкурса, а лидер белорусской группы пригрозил отказом от выступления на Евровидении.
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