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Группа от Белоруссии решила написать новую песню для Евровидения

Музыканты уверены, что композицию будет слушать вся Европа.

18 марта 2021, 21:37
<p>Фото / <a href="https://galasyzmesta.by/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сайт группы "Галасы 3Места"</a></p>

Фото / сайт группы "Галасы 3Места"

Группа "Галасы ЗМеста", представляющая на песенном конкурсе Евровидение-2021 Белоруссию, готовит новую композицию. Эту информацию сообщил председатель государственного медиахолдинга "Белтелерадиокомпания" Иван Эйсмонт в эфире телеканала ОНТ.

Он отметил, что в данный момент белорусская группа "Галасы ЗМеста" активно работает над новой песней, в которой не будет скрытого политического смысла.

"Я думаю, что совсем скоро, через несколько дней, вы услышите ещё одну песню-миллионник, которую будут слушать по всей Европе", — заявил Эйсмонт в эфире.

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Ранее организаторы конкурса сообщили, что композиция "Я научу тебя" от Белоруссии не соответствует правилам конкурса — имеет политический оттенок. Представители Белоруссии получили письмо с условием отправить изменённую песню, иначе группе грозит дисквалификация. Песня была удалена с YouTube-канала конкурса, а лидер белорусской группы пригрозил отказом от выступления на Евровидении.

Авторы
Юлия Коновалова

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