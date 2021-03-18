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В Твери автоледи напала на памятник Кругу и подралась со своей машиной — видео

Хулиганку быстро задержали, теперь ей предстоит медицинское освидетельствование.

18 марта 2021, 21:08

В Твери автоледи влезла на памятник Кругу, облила его и подралась с собственной машиной. Видео © Telegram / tverskoy1

В Твери женщина влезла на памятник знаменитому шансонье Михаилу Кругу, облила его неизвестной жидкостью, а потом начала пинать собственный автомобиль.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что автоледи припарковала машину прямо посреди пешеходной зоны на бульваре Радищева, исполнила свой странный перформанс, начала пинать ногой бампер и багажник, попыталась оторвать задний дворник и отбить номер, а затем просто села за руль и уехала.

Сотрудники ГИБДД быстро вычислили хулиганку и задержали её, в отношении женщины составлены протоколы об административном правонарушении, сообщает портал Karavantver.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства. Памятник Кругу в результате её действий не пострадал.

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Нарушительнице предстоит пройти медицинское освидетельствование на предмет употребления алкоголя и наркотиков. Сама жительница Твери заявила, что это была акция протеста против аварийности на дорогах, которую она уже провела в нескольких городах.

Ранее Лайф сообщал, что в Оренбурге подростки средь бела дня разгромили молотком памятник космонавту Юрию Гагарину.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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