Турция заявила о ракетном обстреле со стороны Сирии

Выпущенные из Сирии ракеты упали на территории Турции. Об этом заявило Министерство национальной обороны в "Твиттере".

Suriye’den atılan roketler Kilis’te Beşevler Mahallesi’ne düştü. İlk belirlemelere göre olayda yaralanan olmadı. — Haber Strateji (@haber_strateji) March 18, 2021

"Выпущенные из Сирии ракеты упали на пустующую территорию в провинции Килис. Пострадавших нет, никакого ущерба не причинено", — отмечается в сообщении.

В Минобороны Турции добавили, что России было направлено уведомление о прекращении огня, а обнаруженные цели немедленно подверглись ответному обстрелу. Турецкие военнослужащие, находящиеся в регионе, были предупреждены об инциденте.

Как пишет Haber, одна ракета упала на пустырь, другая — возле мраморной мастерской. Оба снаряда не разорвались, для их нейтрализации прибыли экстренные службы и полиция. Власти региона проводят расследование произошедшего.

Ранее Турция обвинила Сирию в ракетном ударе по нефтяной базе, находящейся на подконтрольной Анкаре части провинции Алеппо. Также Турция заявила, что уведомила Москву "о необходимости не допускать подобных атак".

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