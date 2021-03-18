Турция заявила о ракетном обстреле со стороны Сирии
Ранее на этой неделе ведомство сообщало, что с территории САР были нанесены удары по подконтрольной Анкаре части Алеппо.
Выпущенные из Сирии ракеты упали на территории Турции. Об этом заявило Министерство национальной обороны в "Твиттере".
Suriye’den atılan roketler Kilis’te Beşevler Mahallesi’ne düştü. İlk belirlemelere göre olayda yaralanan olmadı.— Haber Strateji (@haber_strateji) March 18, 2021
"Выпущенные из Сирии ракеты упали на пустующую территорию в провинции Килис. Пострадавших нет, никакого ущерба не причинено", — отмечается в сообщении.
В Минобороны Турции добавили, что России было направлено уведомление о прекращении огня, а обнаруженные цели немедленно подверглись ответному обстрелу. Турецкие военнослужащие, находящиеся в регионе, были предупреждены об инциденте.
Как пишет Haber, одна ракета упала на пустырь, другая — возле мраморной мастерской. Оба снаряда не разорвались, для их нейтрализации прибыли экстренные службы и полиция. Власти региона проводят расследование произошедшего.
Ранее Турция обвинила Сирию в ракетном ударе по нефтяной базе, находящейся на подконтрольной Анкаре части провинции Алеппо. Также Турция заявила, что уведомила Москву "о необходимости не допускать подобных атак".
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