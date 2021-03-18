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Провал Моуринью: загребское "Динамо" сенсационно выбило "Тоттенхэм" из Лиги Европы

Матч ЛЕ завершился со счётом 3:0.

18 марта 2021, 21:36

Фото "Динамо Загреб"

"Динамо Загреб" разгромил лондонский "Тоттенхэм" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы — 3:0. В основное время определить участника следующей стадии не получилось — на табло было 2:0, а учитывая, что первая встреча завершилась победой команды Жозе Моуринью с таким же счётом, то всё решилось в дополнительное время.

Героем матча стал Мислав Оршич, оформивший хет-трик.

Таким образом, по сумме двух встреч (3:2) именно динамовцы сенсационно проходят в четвертьфинал турнира.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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