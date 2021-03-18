Провал Моуринью: загребское "Динамо" сенсационно выбило "Тоттенхэм" из Лиги Европы

"Динамо Загреб" разгромил лондонский "Тоттенхэм" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы — 3:0. В основное время определить участника следующей стадии не получилось — на табло было 2:0, а учитывая, что первая встреча завершилась победой команды Жозе Моуринью с таким же счётом, то всё решилось в дополнительное время.