Кадырова озадачил совет Кремля обратиться в суд из-за публикаций о "казнях" в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, посоветовавшему бойцам полка имени Ахмата Кадырова обратиться в суд по поводу публикаций "Новой газеты" о "казнях" в регионе.

"Господин Песков, вы меня озадачили! Оказывается, граждане России, наши с вами соотечественники, не могут обратиться к своему президенту, гаранту конституции Владимиру Путину", — написал руководитель Чечни в своём телеграм-канале.

По мнению Кадырова, россияне могут обращаться к президенту с просьбой разобраться в вопросах, которые их волнуют, как в случае с "провокационными нападками на чеченский народ от "Новой газеты". Он назвал сотрудников издания "не журналистами, а распоясавшимися от безнаказанности агентами известных западных служб". Глава Чечни подчеркнул, что в регионе окончательно покончено с терроризмом, там царят мир, порядок и полная безопасность, "хотят этого в "Новой газете" или нет".

Напомним, что ранее чеченские силовики обратились к президенту Путину с призывом наказать "Новую газету", опубликовавшую материал о массовых расправах в их регионе. Они отметили, что после того, как была ликвидирована банда эмира группировки "Имарат Кавказ"* Аслана Бютукаева, против полка имени Кадырова началась настоящая информационная война, главным рупором которой якобы является указанное СМИ.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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