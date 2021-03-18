NASA и SpaceX договорились не допускать столкновений спутников в космосе

NASA и SpaceX подписали совместное соглашение для поддержания и повышения уровня космической безопасности. Основное внимание в нём уделяется предотвращению столкновений спутников космического агентства и Starlink.

"Общество зависит от космических возможностей глобальной связи, навигации, прогнозирования погоды и многого другого. Поскольку коммерческие компании запускают всё больше и больше спутников, очень важно, чтобы мы расширяли связь, обменивались данными и внедряли передовые методы, чтобы обеспечить всем нам безопасную космическую среду", — сказал исполняющий обязанности главы NASA Стив Юрчик.

Отмечается, что летательные аппараты Starlink оснащены навигационными системами для оценки параметров орбиты и имеют возможность автономно маневрировать. Поэтому обе стороны извлекают выгоду из расширенного взаимодействия, когда полностью осведомлены о точном местонахождении тех или иных космических объектов.

SpaceX согласилась, что её спутники будут маневрировать автономно или под управлением с Земли, чтобы обеспечить бесперебойную работу и безопасность летательных аппаратов NASA. В агентстве, в свою очередь, заявили о поддержке развития коммерческих полётов и запусков.

Ранее СМИ сообщали, что Пентагон, возможно, станет защищать будущие базы NASA на Луне.

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