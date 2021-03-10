Луна в иллюминаторе: кто первым доберётся до спутника Земли

Россия и Китай создадут собственную космическую станцию. Эту же задачу к 2024 году вместе с партнёрами хочет решить и NASA. Кто первым ступит на поверхность Луны и зачем космическим агентствам десятка стран срочно понадобился единственный спутник Земли?

Сначала не хотели, а потом — как захотели

Лунную гонку в последние 10–15 лет часто называли занятием бессмысленным и малопонятным. Попытка некоторых стран в одиночку решить вопрос колонизации спутника Земли так и осталась в планах: ни Россия, ни Китай, ни даже США единолично не решались отправиться на Луну. В ходе многочисленных споров эксперты высказывали предположения, что обычным "втыканием флага" следующая лунная гонка уже не ограничится.

В 2020 году по этому поводу высказался и глава российского космического агентства Дмитрий Рогозин. Он заявил, что "Россия не будет участвовать в гонке к Луне, пока не поймёт "смысл призового фонда". По мнению главы "Роскосмоса", своего стремления к спутнику Земли не могут объяснить и американцы. Но прошёл год. "Роскосмос" и Китайская национальная космическая администрация (КНКА) подписали договор о сотрудничестве, который предполагает строительство лунной станции. При этом конечные цели полёта к Луне и строительства там долговременной станции декларируются крайне аккуратно. В официальном сообщении "Роскосмоса" на эту тему есть интересная формулировка:





"Международная научная лунная станция — комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемый на поверхности и (или) на орбите Луны, предназначенный для проведения многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне".

Говоря простым языком, планы остаться на Луне есть, и для того, чтобы понять, как их реализовать, нужно лететь и строить станцию. Что ж, замысел и правда неплохой. Но зачем? Вопрос по-прежнему остаётся открытым.

Только руку протяни

Если "разрабатывать" Луну открытым методом (вырыть огромный карьер) и начать перерабатывать грунт, то можно добраться до крупных залежей железа, титана, алюминия. Но после добычи встанет вопрос: как доставить всё это добро на Землю? Ответ: никак. В 2019 году мы уже сообщали, что NASA собирается строить на Луне завод по производству ракетного топлива. Он понадобится американским астронавтам, чтобы летать к дальним мирам. Отсутствие атмосферы (в отдалённой перспективе) позволит людям строить на Луне ракеты, сырьё для которых будет добываться там же, то есть у земной экономики наконец появится шанс отказаться от финансирования дорогостоящих космических программ.

Есть две станции

Прототип ядерного реактора Kilopower мощностью 1 кВт. Фото © Wikipedia

NASA долго не могло решить, как именно лететь на Луну, и финального плана нет даже сейчас, хотя уже есть и соглашение об освоении спутника, и другие документы. Доработали и технологии. Например, давно готов ядерный реактор Kilopower, способный освещать и обогревать не только лунную станцию, но и базу на поверхности. Кстати, о базах — буквально 8 марта NASA подрядило на создание проектов по "использованию поверхности Луны" несколько ведущих институтов в стране. О лунной станции Space Getway тоже хорошие новости — первые модули для этого сооружения на Луну отправит ракета SpaceX Falcon Heavy Илона Маска.

Детали конструкции российско-китайской международной лунной научной станции пока не известны, но, скорее всего, за основу будет взят уже созданный проект лунной станции, который разрабатывал Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш). Представители ЦНИИмаша несколько лет назад рассказали, что сначала она будет рассчитана на двух-четырёх человек, но в перспективе на ней сможет размещаться 10–12 членов экипажа. Для того чтобы понять, как работать на поверхности, к Луне сначала отправят автоматическую лунную станцию. После этого там смогут высадиться люди. При этом над созданием орбитальной станции ни в России, ни в КНР ещё не думали, но её могут создать общими усилиями.

Историк космонавтики писатель Антон Первушин отмечает, что пока можно делать выводы только о той части экспедиции, которая касается поверхности Луны.

Если я правильно понимаю поступающую информацию, то речь идёт о комплексе научных модулей на поверхности Луны. Вероятно, в районе Южного полюса. О пилотируемых полётах речь пока не идёт, но лиха беда начала Антон Первушин Историк космонавтики, писатель

Популяризатор космонавтики писатель Виталий Егоров отмечает, что окончательное решение по пребыванию около Луны или на её поверхности ещё не принято.

Говорить о стоимости экспедиции, экипаже и других особенностях пока рано. До сих пор не принято решение о том, будет ли станция орбитальной или на поверхности. Экипаж там видится только в перспективе, поэтому быстрого решения этих вопросов ожидать не стоит Виталий Егоров Популяризатор космонавтики, писатель

Пока полноценный проект по созданию лунной базы есть только у России. В 2019 году его даже официально показали на международном авиакосмическом салоне Ле-Бурже. Итак, если технологии и опыт есть, зачем Россия берёт в партнёры Китай? Ответ очень прост — деньги. Лунная экспедиция фантастически дорога для одной страны, поэтому даже NASA активно набирает в свои ряды партнёров из Европы и Азии. Для сравнения: стоимость американской программы "Аполлон" эксперты оценивают примерно в 200 млрд долларов, и такие деньги NASA выделять больше не будут. Примерно та же ситуация в России — тратить деньги на лунную программу "Роскосмосу" будет проще в тесной кооперации с китайским космическим агентством. При этом проект автоматической станции на поверхности Луны в КНР давно утверждён.

Кто первым встал, того и деньги

Бывший сотрудник НПО "Молния", один из инженеров, создавших систему управления корабля "Буран" (Азат Гайфуллин), пояснил, что если отбросить вопрос финансирования, то на освоение Луны потребуется от пяти до десяти лет.

Если никаких сложностей не будет, то пять лет в режиме круглосуточной работы или десять лет в обычном режиме понадобятся. Американцы работают над лунными проектами последние несколько лет, поэтому шанс успеть к середине 20-х годов у них есть. Призрачный, но есть. Если будут сдвиги вправо, то я ставлю примерно на 2030 год Азат Гайфуллин Бывший сотрудник НПО "Молния", инженер систем управления корабля "Буран"

Этого же мнения придерживается и популяризатор космонавтики Виталий Егоров. По его словам, первыми на Луне могут оказаться американские колонисты.

Первыми доберутся американцы, если программу не свернут. Они обгоняют Китай и Россию примерно на 10 лет Виталий Егоров Популяризатор космонавтики, писатель

Конечную цель пребывания на Луне, как отмечают эксперты, могут огласить лишь после того, как нога первого космонавта снова ступит на поверхность единственного спутника Земли. Однако борьба за должность "начальника Луны" начнётся намного раньше.

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