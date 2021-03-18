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Категорий: 18

Умер актёр из "Приключений Электроника" Александр Казимиров

Он скончался 13 марта в Одессе.

18 марта 2021, 23:40
<p>Александр Казимиров. Фото © kino-teatr.ru</p>

Александр Казимиров. Фото © kino-teatr.ru

Актёр из культового советского фильма "Приключения Электроника" Александр Казимиров умер в возрасте 76 лет. Печальное известие сообщил его коллега Юрий Ющенко.

"13 марта ушёл из жизни Александр Казимиров. В прошлом актёр Одесского русского драматического театра, актёр кино, супруг Натальи Дубровской. Светлая память", — написал Ющенко в "Фейсбуке".

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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