Умер актёр из "Приключений Электроника" Александр Казимиров
Он скончался 13 марта в Одессе.
Александр Казимиров. Фото © kino-teatr.ru
Актёр из культового советского фильма "Приключения Электроника" Александр Казимиров умер в возрасте 76 лет. Печальное известие сообщил его коллега Юрий Ющенко.
"13 марта ушёл из жизни Александр Казимиров. В прошлом актёр Одесского русского драматического театра, актёр кино, супруг Натальи Дубровской. Светлая память", — написал Ющенко в "Фейсбуке".
Ранее в возрасте 83 лет ушёл из жизни советский певец, народный артист России Стахан Рахимов. Артист умер через 40 дней после смерти своей супруги — певицы Аллы Иошпе. Позже дочь артистов рассказала о мистических совпадениях в смерти родителей.
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