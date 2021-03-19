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Названа новая опасность, из-за которой следует срочно удалить WhatsApp

Связано это с политикой конфиденциальности мессенджера, вступающей в силу 15 мая.

19 марта 2021, 01:01
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Обновлённая политика приватности WhatsApp увеличивает риск слежки американских спецслужб за пользователями, а также манипулирования их мнением, предупредили эксперты ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) по итогам проведённого ими исследования.

Аналитики объяснили, что WhatsApp обязан предоставлять американским спецслужбам доступ к ключам шифрования и сообщениям пользователей без особых обоснований, так как подчиняется законам США.

"Имея столь широкие полномочия и значительные материально-технические ресурсы, американские спецслужбы могут осуществлять тотальный государственный шпионаж не только за своими гражданами, но и за миллионами пользователей по всему миру", — сообщается на сайте НТЦ.

WhatsApp опасен, каким мессенджером нужно пользоваться: есть 4 альтернативных варианта

WhatsApp опасен, каким мессенджером нужно пользоваться: есть 4 альтернативных варианта

Как отмечают специалисты, новая политика приватности позволяет нейросети легко собирать информацию и с её помощью манипулировать пользователем из-за "склеивания" аккаунтов юзеров в различных соцсетях. Новая версия пользовательского соглашения была выпущена WhatsApp 8 января. Принять условия сервиса необходимо до 15 мая. В компании заявили, что если пользователи и после 15 мая не примут правила, то их аккаунты могут быть заблокированы.

Ранее Лайф писал о том, что WhatsApp предупредил пользователей об отключении ряда функций.

Авторы
Юлия Коновалова

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