"Думала, он убьёт меня": Заподозренного в каннибализме Арми Хаммера обвинили в изнасиловании

Голливудского актёра Арми Хаммера, который оказался в центре скандала из-за подозрений в каннибализме и слитых в Сеть БДСМ-переписок, обвинили в изнасиловании. С новыми упрёками в адрес звезды выступила некая Эффи Ангелова.

На пресс-конференции 24-летняя девушка сообщила, что познакомилась с актёром в "Фейсбуке" и периодически встречалась с ним "для секса" с 2016 по 2020 год. По её словам, звезда "Одинокого рейнджера" изнасиловала её в 2017 году. Эффи говорит, что пыталась сбежать от своего мучителя, но не смогла.

"Он жестоко насиловал меня более четырёх часов в Лос-Анджелесе, в течение которых он неоднократно бил меня головой о стену, оставляя синяки на моём лице... Я думала, что он убьёт меня", — заявила Эффи.

Адвокат Хаммера Эндрю Бреттлер назвал обвинения в адрес своего клиента возмутительными. Он подчеркнул, что все "взаимодействия Хаммера с Эффи полностью согласовывались заранее" и происходили по обоюдному согласию.

Напомним, ранее в Интернет были слиты БДСМ-переписки, из-за которых у Арми Хаммера возникла куча проблем с киношными воротилами Голливуда. По скриншотам его переписок стало известно, что актёр имел фантазии, связанные с каннибализмом, а также изнасилованиями, нападениями и агрессией.

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