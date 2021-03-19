Составлен рейтинг самого смертоносного оружия ВМС США

Американский журнал The National Interest составил рейтинг самого смертоносного оружия Военно-морских сил США. В список включили всего четыре позиции.

Лидером рейтинга стал немецкий пистолет Mark 23. Вместо стандартных девятимиллиметровых патронов он стреляет усиленными боеприпасами .45 ACP. Вторую строчку заняли перспективные атомные подводные лодки (АПЛ) типа Columbia, которые, по мнению авторов рейтинга, могут стать "самыми мощными субмаринами в мире". Издание отмечает, что данные АПЛ будут снабжены ракетами семейства Trident — "ядерное оружие, способное буквально уничтожить планету".

Третью строчку в списке самого смертоносного оружия США заняла самозарядная крупнокалиберная снайперская винтовка Barrett M82 и её производные. Замкнул рейтинг палубный истребитель пятого поколения F-35C Lightning II.

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