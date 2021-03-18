Байден снова назвал Камалу Харрис президентом США и даже не заметил ошибки — видео

Американский лидер Джо Байден в очередной раз назвал президентом США своего вице-президента Камалу Харрис. Хозяин Овального кабинета допустил оговорку во время выступления на конференции в Белом доме.

"Когда мы с президентом Харрис недавно совершили виртуальную экскурсию по центру вакцинации в Аризоне, одна из медсестёр, участвовавших в этом туре, вводила людям инъекции", — сказал глава государства и продолжил, даже не заметив своей ошибки.

Никто из присутствующих не поправил оговорившегося Байдена. Сама Харрис присутствовала на мероприятии, но её реакция не попала в объективы камер.

Это уже не первый случай, когда вице-президент получает словесное "повышение". В декабре минувшего года Байден назвал её "избранным президентом", когда рассказывал о прививке от коронавируса. А ранее Байден опять оконфузился: он забыл имя министра и название Пентагона. Американский лидер также перепутал внучку со своим умершим сыном. Он смог лишь с третьей попытки правильно назвать имя девушки.

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