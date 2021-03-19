На юго-востоке Москвы загорелся склад с музыкальным оборудованием
Во время происшествия никто не пострадал.
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На юго-востоке Москвы вспыхнул пожар, загорелся склад с музыкальным оборудованием. Как стало известно Лайфу, огонь охватил 300 квадратных метров.
Инцидент произошёл на 1-й Фрезерной улице, 2/1, строение 28. Пламя быстро распространялось внутри здания. Возгорание было ликвидировано в 2:26 мск, в результате ЧП никто не пострадал.
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