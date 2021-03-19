Не держите под подушкой: финансист объяснила, как накопить миллион
Она раскрыла различные способы вложения капитала, которые могут принести доход.
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Чтобы стать миллионером, можно сделать успешную карьеру или создать прибыльный бизнес, но далеко не всем это доступно. Единственный вариант — накопить, уверена финансовый советник Анна Харченко, но делать это тоже следует с умом.
По словам эксперта, накопления тоже бывают разные: кто-то просто складывает деньги дома, другие открывают банковский вклад, а можно вложиться в ценные бумаги.
"Ведь миллион можно накопить гораздо быстрее, если доходность будет выше", — отметила Харченко в интервью агентству "Прайм".
Она напомнила, что хранить деньги под подушкой невыгодно — доходность будет нулевой. Депозиты принесут владельцу скромные 4–5%, чуть больше дадут облигации. По мнению эксперта, вложения в акции увеличат средства на 15–20%, самые рискованные граждане могут добавить в этот инвестиционный портфель IPO (первая публичная продажа акций) или криптовалюту.
Ещё один способ — использовать льготы от государства, например положить деньги на индивидуальный инвестиционный счёт, тогда они принесут 13% дохода, что уже в разы больше обычного депозита. Кроме того, можно реинвестировать проценты.
"Этот способ называют восьмым чудом света. Попробуйте сделать расчёт на калькуляторе сложного процента — будете поражены и озадачены только одним вопросом: "Почему я не инвестировал раньше?" — заключила Харченко.
Ранее финансовый аналитик ответила на вопрос, какая сумма денег позволит не работать.
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