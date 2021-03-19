СМИ: В Болгарии задержали подозреваемых в шпионаже в пользу России
Одного из них полиция остановила на трассе "Тракия".
Фото © Pixabay
В Софии задержали несколько человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Об этом со ссылкой на источники сообщает Болгарское национальное телевидение.
Отмечается, что подозреваемые были задержаны в ходе секретной спецоперации службы госбезопасности (ДАНС) и МВД. Правоохранители проверяли документы у всех выезжающих из Софии по трассе "Тракия" по направлению к Пловдиву. Один из подозреваемых был задержан именно на этой дороге. Власти официальных заявлений пока не делали.
Ранее Прокуратура Болгарии возбудила два специализированных досудебных разбирательства по делу о шпионаже двух российских дипломатов. Позже их объявили персонами нон грата.
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