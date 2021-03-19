Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

СМИ: В Болгарии задержали подозреваемых в шпионаже в пользу России

Одного из них полиция остановила на трассе "Тракия".

19 марта 2021, 01:38
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Софии задержали несколько человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Об этом со ссылкой на источники сообщает Болгарское национальное телевидение.

Отмечается, что подозреваемые были задержаны в ходе секретной спецоперации службы госбезопасности (ДАНС) и МВД. Правоохранители проверяли документы у всех выезжающих из Софии по трассе "Тракия" по направлению к Пловдиву. Один из подозреваемых был задержан именно на этой дороге. Власти официальных заявлений пока не делали.

В ЕП предложили расширить санкции против России из-за "шпионажа" в Болгарии

В ЕП предложили расширить санкции против России из-за "шпионажа" в Болгарии

Ранее Прокуратура Болгарии возбудила два специализированных досудебных разбирательства по делу о шпионаже двух российских дипломатов. Позже их объявили персонами нон грата.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1