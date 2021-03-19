Стало известно, сколько россиян считают себя счастливыми

Большая часть россиян (80%) считают себя счастливыми в той или иной мере, 36% полностью уверены в этом. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на опрос ВЦИОМа, приуроченный к Международному дню счастья (20 марта).

Оптимизм демонстрируют жители России с хорошим материальным положением (93%) и с высшим образованием (85%).

"Традиционно главные аргументы за то, чтобы считать себя счастливыми, у россиян звучат так: есть семья, здоровье и дети. Для несчастливых же наиболее частые причины такого ощущения связаны с плохой ситуацией в стране в целом, нехваткой материальных средств и низкими доходами", — отметил гендиректор ВЦИОМа Валерий Фёдоров.

Так, 26% назвали фактором счастья наличие семьи и её благополучие, 21% — детей, 25% — здоровье, 17% — хорошую работу. При этом 31% россиян также считает счастливым своё окружение.

Ещё 45% респондентов полагают, что счастливых и несчастливых людей вокруг них поровну, 16% отмечают, что несчастливых больше. Это соотношение называется социальным индексом счастья, в марте он вырос на один пункт по сравнению с ноябрём прошлого года и составил 52 пункта.

Не ощущают себя счастливыми 16% россиян, причинами тому общее положение в стране (10%), нехватка денег (9%), низкая зарплата или её задержки (6%), безработица, низкие пенсии, проблемы в семье (по 4%). Специалисты ВЦИОМа отмечают, что год пандемии коронавируса мало повлиял на пропорцию счастливых и несчастливых людей и мотивы считать себя таковыми.

Ранее опрос показал, сколько россиян останется без денег через неделю после увольнения.

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