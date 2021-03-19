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СК не нашёл нарушений в действиях спецназовцев, застреливших екатеринбуржца после кражи обоев

Подозреваемый в разбое был убит 31 мая 2020 года во время штурма его квартиры.

19 марта 2021, 02:51
<p>Фото © <a href="https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69292018.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Екатеринбург онлайн"</a></p>

Фото © "Екатеринбург онлайн"

Следователи не нашли нарушений в действиях сотрудников Росгвардии, которые застрелили 27-летнего жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова. Об итогах расследования сообщил адвокат Алексей Бушмаков, который представляет интересы родителей погибшего.

"Следователь, который занимался расследованием [дела о разбое], также провёл проверку по применению оружия сотрудниками СОБРа и вынес отказное постановление, не найдя в их действиях состава преступления или превышения должностных полномочий. Это постановление, я думаю, тоже стоит обжаловать", — сказал юрист в беседе с ТАСС.

Адвокат заявил, что вопрос о том, почему начальник отдела полиции № 2 в Екатеринбурге привлёк сотрудников СОБРа к задержанию похитителя обоев, остался без ответа. По его мнению, к плачевному результату привели действия сотрудников полиции, которые "дали неправильные вводные".

СК показал последние кадры до штурма квартиры екатеринбуржца, который украл обои

СК показал последние кадры до штурма квартиры екатеринбуржца, который украл обои

Напомним, 31 мая 2020 года во время штурма квартиры в Екатеринбурге был убит Владимир Таушанков, который украл четыре рулона обоев. Родители погибшего мужчины, напротив, уверены, что их сын ничего не крал. Сейчас СКР проводит дополнительную проверку по делу. Лайф попытался разобраться в резонансной истории и узнал мнения всех сторон.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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