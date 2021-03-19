"Президент предложил — и правильно сделал": эксперт по протоколу оценил идею Путина о телемосте с Байденом
В случае согласия американской стороны такое мероприятие на высшем уровне станет первым за всю историю.
Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ
В мировой практике ещё не было случаев переговоров двух президентов в онлайн-формате, и, если глава Белого дома Джо Байден примет предложение российского лидера Владимира Путина, это станет первым подобным прецедентом. Об этом заявил бывший глава протокола президентов СССР и РФ Владимир Шевченко.
Эксперт отметил в интервью РИА "Новости", что "очень давно" телеведущий Владимир Познер организовал телемост со своим американским коллегой Ларри Кингом, но после этого такой практики не было.
"Сейчас появились новые технологии и новые возможности. Но это будет впервые на таком уровне. Президент предложил — и правильно сделал, вот и посмотрим на реакцию США", — заключил Шевченко.
Как ранее сообщал Лайф, вчера Байден заявил, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. Вместе с тем в беседе с телеканалом ABC политик оскорбил российского лидера Владимира Путина, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. На его выпад отреагировали председатель Государственной думы Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и глава Республики Крым Сергей Аксёнов, а вице-спикер Совфеда Константин Косачёв не исключил ответных действий, если в администрации Байдена не извинятся за его слова.
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