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"Президент предложил — и правильно сделал": эксперт по протоколу оценил идею Путина о телемосте с Байденом

В случае согласия американской стороны такое мероприятие на высшем уровне станет первым за всю историю.

19 марта 2021, 03:33
<p>Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ

В мировой практике ещё не было случаев переговоров двух президентов в онлайн-формате, и, если глава Белого дома Джо Байден примет предложение российского лидера Владимира Путина, это станет первым подобным прецедентом. Об этом заявил бывший глава протокола президентов СССР и РФ Владимир Шевченко.

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Эксперт отметил в интервью РИА "Новости", что "очень давно" телеведущий Владимир Познер организовал телемост со своим американским коллегой Ларри Кингом, но после этого такой практики не было.

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"Сейчас появились новые технологии и новые возможности. Но это будет впервые на таком уровне. Президент предложил — и правильно сделал, вот и посмотрим на реакцию США", — заключил Шевченко.

Как ранее сообщал Лайф, вчера Байден заявил, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. Вместе с тем в беседе с телеканалом ABC политик оскорбил российского лидера Владимира Путина, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. На его выпад отреагировали председатель Государственной думы Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и глава Республики Крым Сергей Аксёнов, а вице-спикер Совфеда Константин Косачёв не исключил ответных действий, если в администрации Байдена не извинятся за его слова.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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