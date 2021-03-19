"Президент предложил — и правильно сделал": эксперт по протоколу оценил идею Путина о телемосте с Байденом

В мировой практике ещё не было случаев переговоров двух президентов в онлайн-формате, и, если глава Белого дома Джо Байден примет предложение российского лидера Владимира Путина, это станет первым подобным прецедентом. Об этом заявил бывший глава протокола президентов СССР и РФ Владимир Шевченко.

Эксперт отметил в интервью РИА "Новости", что "очень давно" телеведущий Владимир Познер организовал телемост со своим американским коллегой Ларри Кингом, но после этого такой практики не было.

"Сейчас появились новые технологии и новые возможности. Но это будет впервые на таком уровне. Президент предложил — и правильно сделал, вот и посмотрим на реакцию США", — заключил Шевченко.

Авторы