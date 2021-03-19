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Псаки предположила, что Путин вряд ли поддаётся обидам

Представитель Белого дома также заявила, что Байден не будет смягчать свои высказывания.

19 марта 2021, 03:21
<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки высказала предположение, что российский лидер Владимир Путин вряд ли поддаётся обидам. Таким образом она порассуждала о реакции президента РФ на резкие высказывания в его адрес главы Белого дома Джо Байдена.

"Я догадываюсь, что у президента Путина куда более толстая кожа, чем за ним могут признавать его сотрудники", — сказала Псаки в эфире MSNBC.

Она также отметила, что Байден не станет "смягчать слова или сдерживаться". По её словам, американские власти не намерены "сидеть, терпеть и отводить взгляд" в ответ на пагубные действия против США.

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Как ранее сообщал Лайф, Байден заявил, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. Вместе с тем в беседе с телеканалом ABC политик оскорбил российского лидера Владимира Путина, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. На его выпад отреагировали председатель Государственной думы Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и глава Республики Крым Сергей Аксёнов, а вице-спикер Совфеда Константин Косачёв не исключил ответных действий, если в администрации Байдена не извинятся за его слова.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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