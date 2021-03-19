Более 180 военных атташе из 34 стран привились вакциной "Спутник V"

Более 180 военных атташе из 34 стран мира вакцинировались российским препаратом от коронавируса "Спутник V", об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В ведомстве отметили, что в прививочной кампании добровольно приняли участие 183 иностранца из СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки. Перед уколом сотрудники московского лечебно-диагностического центра Минобороны измеряли пациентам температуру, допущены были те, кто ранее не болел ковидом и не имеет противопоказаний.

"Я получил разрешение от Министерства обороны Республики Мали на вакцинацию своих сотрудников в России. Поэтому я хотел бы поблагодарить Министерство обороны РФ за помощь, чтобы мои сотрудники были крепкими и здоровыми, чтобы продолжать свою работу", — сказал военный атташе Республики Мали в России Банта Сиссе. Его слова приводит "Интерфакс-АВН".

Его коллега, военный атташе Боснии и Герцеговины Раде Симич, отметил после вакцинации, что принял решение об использовании "Спутника V", поскольку доверяет российской науке. Медики будут следить за состоянием здоровья иностранцев после прививки.

Ранее власти Мексики начали прививать российской вакциной от коронавируса "Спутник V" членов сборной, которые поедут на Олимпиаду в Токио.

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