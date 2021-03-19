Байден встретился с постпредами при Совбезе ООН

Президент США Джо Байден провёл онлайн-встречу с постоянными представителями при ООН стран, входящих в Совет Безопасности всемирной организации. Он призвал их принять меры по Мьянме, Ливии, Сирии, Йемену и Эфиопии, сообщила пресс-служба Белого дома.

"Байден подтвердил приверженность США основанному на ценностном подходе глобальному лидерству и возобновлению взаимодействия с международными институтами, в особенности с ООН", — говорится в коммюнике.

Американский лидер отметил важность "взаимодействовать с партнёрами в мире и через международные институты" в борьбе с пандемией коронавируса, а также с целью экономического восстановления. Помощники Байдена ознакомили постпредов при ООН с "приоритетами США, касающимися вопросов изменения климата и региональной безопасности".

От российской стороны в онлайн-встрече с президентом США принимала участие заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева. Об этом сообщил в "Твиттере" первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Ранее Лайф писал о том, что Путин предложил Байдену поговорить по-честному и по-взрослому.

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