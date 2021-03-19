"Одно с другим не вяжется": Пушков посоветовал администрации США научить Байдена дипломатии

Член Совета Федерации Алексей Пушков посоветовал администрации США сначала "научить дипломатии" своего президента Джо Байдена, прежде чем делать заявления о важности внешнеполитических переговоров. Так он прокомментировал слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что Москве и Вашингтону нужно искать пути сотрудничества.

"Пусть аппарат Белого дома и Госдеп сначала научат дипломатии своего президента, а потом уже о важности дипломатии толкуют. А то одно с другим никак не вяжется", — написал сенатор в своём телеграм-канале.

Пушков также отметил в интервью газете "Взгляд", что заявление Байдена — это намеренное и срежиссированное высказывание, которое не укладывалось в контекст интервью и будто бы целенаправленно попало в эфир. По мнению политика, Вашингтон не собирается искать пути для улучшения отношений с Москвой, ставка сделана "на полную враждебность".

Сенатор подчеркнул, что американский лидер не вполне осознаёт последствия своих действий. Он напомнил, что главы государств обычно не позволяют себе таких заявлений.

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