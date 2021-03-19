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"Одно с другим не вяжется": Пушков посоветовал администрации США научить Байдена дипломатии

По словам сенатора, Вашингтон не настроен улучшать отношения с Москвой и взял курс на "полную враждебность".

19 марта 2021, 04:10
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Член Совета Федерации Алексей Пушков посоветовал администрации США сначала "научить дипломатии" своего президента Джо Байдена, прежде чем делать заявления о важности внешнеполитических переговоров. Так он прокомментировал слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что Москве и Вашингтону нужно искать пути сотрудничества.

"Пусть аппарат Белого дома и Госдеп сначала научат дипломатии своего президента, а потом уже о важности дипломатии толкуют. А то одно с другим никак не вяжется", — написал сенатор в своём телеграм-канале.

Байден не жалеет о своих резких словах в ответ на вопрос о Путине

Байден не жалеет о своих резких словах в ответ на вопрос о Путине

Пушков также отметил в интервью газете "Взгляд", что заявление Байдена — это намеренное и срежиссированное высказывание, которое не укладывалось в контекст интервью и будто бы целенаправленно попало в эфир. По мнению политика, Вашингтон не собирается искать пути для улучшения отношений с Москвой, ставка сделана "на полную враждебность".

Сенатор подчеркнул, что американский лидер не вполне осознаёт последствия своих действий. Он напомнил, что главы государств обычно не позволяют себе таких заявлений.

Путин предложил Байдену поговорить по-честному и по-взрослому

Путин предложил Байдену поговорить по-честному и по-взрослому

Напомним, дипломатический конфликт разгорелся после того, как американский лидер Джо Байден заявил, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. Вместе с тем в беседе с телеканалом ABC политик оскорбил российского лидера Владимира Путина, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. На его выпад уже отреагировали председатель Государственной думы Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и глава Республики Крым Сергей Аксёнов, а вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв не исключил ответных действий, если в администрации Байдена не извинятся за его слова.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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