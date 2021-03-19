Филиппины одобрили вакцину "Спутник V" для экстренного применения
Число инфицированных в стране на данный момент превысило 640 тысяч.
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Филиппинское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило в пятницу российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" для экстренного использования. Об этом сообщило агентство Reuters.
"Известные и потенциальные преимущества [разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи] вакцины "Спутник V" перевешивают известные и потенциальные риски упомянутой вакцины", — заявил глава управления Роландо Энрике Доминго.
"Спутник V" — это четвёртый препарат, одобренный на Филиппинах для экстренного применения. Одобрение получили вакцины совместного производства американской компании Pfizer и германской BioNTech, британско-шведского консорциума AstraZeneca, а также китайской фирмы Sinovac. 1 марта в стране с медицинских работников началась вакцинация препаратом CoronaVac, 600 тысяч доз которого были доставлены из КНР 28 февраля.
Ранее Лайф сообщал о том, что в Мексике начали прививать "Спутником V" олимпийскую сборную.
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