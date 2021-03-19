Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Приангарье на депутата завели дело за пьяный дебош в отделении полиции

Сам народный избранник настаивает, что его задержание было провокацией.

19 марта 2021, 04:40

Следователи завели уголовное дело на депутата Думы Киренского района Иркутской области, который устроил дебош в отделении полиции и обвинил правоохранителей в провокации. Как сообщила пресс-служба регионального СУ СКР, речь идёт о статье "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти".

"По версии следствия, в конце февраля мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, был доставлен в отдел полиции МО МВД России "Киренский", где вёл себя неадекватно, нанёс двум сотрудникам полиции телесные повреждения", — уточнили в управлении.

Пьяный депутат устроил дебош в отделении полиции и теперь обвиняет стражей порядка в провокации — видео

Пьяный депутат устроил дебош в отделении полиции и теперь обвиняет стражей порядка в провокации — видео

Инцидент произошёл 24 февраля. Депутат Думы Киренского района от "Справедливой России" Дмитрий Клепиков после корпоратива решил подождать такси в здании, а сотрудники городской мэрии, находящейся на первом этаже, вызвали полицию. В итоге его забрали в отделение полиции за нахождение пьяным в администрации.

Ранее Лайф рассказывал, как экс-депутат Рады вместе с другом устроил поножовщину в кафе из-за русского языка.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Суд оправдал экс-депутата Рады, прострелившего мужчине ногу в новогоднюю ночь

вчера в 20:36

Нулевая видимость и жуткая пурга: на Иркутскую область обрушилась сильная метель — видео

14 марта, 08:36

"Тебе кирдык": В Омской области учительница избила второклассника указкой и натравила на него других детей

сегодня в 05:04

Автобус с работниками завода опрокинулся под Астраханью, пострадало пять человек

сегодня в 04:51

Филиппины одобрили вакцину "Спутник V" для экстренного применения

сегодня в 04:26

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1