В Приангарье на депутата завели дело за пьяный дебош в отделении полиции

Следователи завели уголовное дело на депутата Думы Киренского района Иркутской области, который устроил дебош в отделении полиции и обвинил правоохранителей в провокации. Как сообщила пресс-служба регионального СУ СКР, речь идёт о статье "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти".

"По версии следствия, в конце февраля мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, был доставлен в отдел полиции МО МВД России "Киренский", где вёл себя неадекватно, нанёс двум сотрудникам полиции телесные повреждения", — уточнили в управлении.

Инцидент произошёл 24 февраля. Депутат Думы Киренского района от "Справедливой России" Дмитрий Клепиков после корпоратива решил подождать такси в здании, а сотрудники городской мэрии, находящейся на первом этаже, вызвали полицию. В итоге его забрали в отделение полиции за нахождение пьяным в администрации.

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