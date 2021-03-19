Сразу десять землетрясений за сутки произошли на Камчатке

Толчки магнитудой от 3,8 до 5,9 ощущались преимущественно со стороны восточного побережья, причём большая часть из них была зафиксирована в районе Камчатского залива. Также сейсмическая активность была зафиксирована на территории самого полуострова — в 130 километрах от села Эссо. Там ощущались самые мощные подземные толчки магнитудой 5,9. По данным экстренных служб, разрушений и пострадавших в результате землетрясений нет.