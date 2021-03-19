Сразу десять землетрясений за сутки произошли на Камчатке
Толчки ощущались преимущественно с восточного побережья полуострова.
Фото © ТАСС / Юрий Смитюк
Сразу десять землетрясений произошли за последние 24 часа у берегов Камчатки. Такие данные приводит официальный интернет-портал камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.
Толчки магнитудой от 3,8 до 5,9 ощущались преимущественно со стороны восточного побережья, причём большая часть из них была зафиксирована в районе Камчатского залива. Также сейсмическая активность была зафиксирована на территории самого полуострова — в 130 километрах от села Эссо. Там ощущались самые мощные подземные толчки магнитудой 5,9. По данным экстренных служб, разрушений и пострадавших в результате землетрясений нет.
Как сообщал Лайф, в прошлый раз землетрясение у берегов Камчатки происходило всего три дня назад. Тогда магнитуда подземных толчков достигла 6,9.
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