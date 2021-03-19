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Сразу десять землетрясений за сутки произошли на Камчатке

Толчки ощущались преимущественно с восточного побережья полуострова.

19 марта 2021, 05:41
<p>Фото © ТАСС / Юрий Смитюк</p>

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Сразу десять землетрясений произошли за последние 24 часа у берегов Камчатки. Такие данные приводит официальный интернет-портал камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Толчки магнитудой от 3,8 до 5,9 ощущались преимущественно со стороны восточного побережья, причём большая часть из них была зафиксирована в районе Камчатского залива. Также сейсмическая активность была зафиксирована на территории самого полуострова — в 130 километрах от села Эссо. Там ощущались самые мощные подземные толчки магнитудой 5,9. По данным экстренных служб, разрушений и пострадавших в результате землетрясений нет.

В Исландии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1

В Исландии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1

Как сообщал Лайф, в прошлый раз землетрясение у берегов Камчатки происходило всего три дня назад. Тогда магнитуда подземных толчков достигла 6,9.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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