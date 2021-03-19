ФСБ задержала 14 украинских неонацистов в Геленджике и Ярославле — видео

Отмечается, что всего по подозрению в создании и участии в экстремистском сообществе были задержаны 14 человек. Причём 13 из них — в Геленджике и ещё один — в Ярославле. В ведомстве отметили, что по месту задержания оперативниками было обнаружено большое количество нацистских материалов, холодное оружие, а также инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и оружия.