ФСБ задержала 14 украинских неонацистов в Геленджике и Ярославле — видео
Радикалы вели асоциальный образ жизни, занимались вандализмом и избивали людей.
Сотрудники ФСБ России в результате оперативных действий в Геленджике и Ярославле задержали членов украинского молодёжного радикального неонацистского сообщества "М.К.У". Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.
"Пресечена деятельность организованной группы сторонников украинского молодёжного радикального сообщества "М.К.У.", созданного гражданином Украины Красновым Егором, 2000 года рождения", — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего по подозрению в создании и участии в экстремистском сообществе были задержаны 14 человек. Причём 13 из них — в Геленджике и ещё один — в Ярославле. В ведомстве отметили, что по месту задержания оперативниками было обнаружено большое количество нацистских материалов, холодное оружие, а также инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и оружия.
Как добавили в Следственном комитете, подозреваемые вели асоциальный образ жизни, занимались вандализмом и нападали на людей из национальной ненависти. Все свои действия радикалы снимали на видео и публиковали в Интернете.
Ранее Лайф сообщал, что сотрудники ФСБ задержали сторонника ИГИЛ*, который готовил теракт в одном из торговых центров Адыгеи.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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