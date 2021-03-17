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В Киеве возбудили уголовное дело по факту задержания украинского шпиона в Крыму

Как отмечали в ФСБ, задержание было проведено с целью исключить проведение "подрывных акций".

17 марта 2021, 21:44
<p>Фото © ТАСС / Снимок с видео / ЦОС ФСБ РФ</p>

Фото © ТАСС / Снимок с видео / ЦОС ФСБ РФ

В Киеве возбудили уголовное дело по факту задержания гражданина Незалежной сотрудниками Федеральной службы безопасности России в Крыму. Об этом сообщили в так называемой "прокуратуре АР Крым и Севастополя". Это структура генпрокуратуры Украины, которая к Крыму на самом деле отношения не имеет.

Пресс-секретарь ведомства заявила в "Фейсбуке", что "начато уголовное производство по факту незаконного лишения свободы сотрудника "Радио Свобода"*.

Украинская прокуратура квалифицировала действия российских силовиков как незаконное лишение свободы.

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Однако дело в том, что задержанный, по данным ФСБ, работал на спецслужбы Украины. Его задержали 16 марта в Крыму. В сообщении спецслужбы подчёркивается, что Есипенко был задержан, чтобы исключить проведение им "подрывных акций в интересах украинских спецслужб".

* Включено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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