"От злобы докатились до оскорблений": Профессор осудил Байдена за резкие слова в адрес Путина

Оскорбления в адрес президента РФ Владимира Путина, которые в своём первом интервью на посту лидера США высказал Джо Байден, — это свидетельство бессильной злобы Америки. Так эту ситуацию прокомментировал Лайфу профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев.

"Он (Байден. — Прим. ред.) нарушает и дипломатические протоколы, и нормы человеческого общения. Это не красит Америку. Это свидетельство её бессильной злобы. И при этом Россия демонстрирует различные успехи. Они пытаются угрожать какими-то санкциями, но сделать ничего не могут. Получается, что мы идём вперёд, а они просто злобствуют, гавкают и от этой бессильной злобы уже докатились просто до оскорблений", — говорит Матвейчев.

Вместе с этим он предположил, что оскорбительные слова Байдена "совершенно случайно возникли". Это была не инициатива президента, а он отвечал на вопрос. Российский профессор напомнил, что за Байденом уже много раз замечали странности: он забывал или путал фамилии и так далее. По мнению Матвейчева, президент США — это "человек, находящийся в старческом маразме, по большому счёту уже очень больной человек.

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