Samsung презентовал смартфоны Galaxy A52 и A72
Они относятся к среднебюджетной серии, их предшественники были бестселлерами.
Galaxy A52 и A72. Фото © Samsung
Компания Samsung Electronics на презентации Unpacked представила новые смартфоны в среднем ценовом сегменте — Galaxy A52, A52 5G и A72. Они доступны для заказа с 17 марта. А52 стоит от 26,9 тыс. руб., А72 — от 35,9 тыс. руб. Доступны варианты с 128 Гб и 256 Гб внутренней памяти.
Как отмечают в Samsung, новая серия Galaxy A имеет камеру высокого разрешения, экран с плавной прокруткой, защиту от воды и долговечный аккумулятор, а также расширяет мобильные возможности пользователей благодаря доступу к экосистеме подключённых устройств Galaxy, таких как Galaxy Buds Pro, Galaxy SmartTag и Galaxy Tab.
Оба гаджета будут функционировать на мобильной операционной системе Android 11. Смартфон Galaxy A52 оснащён 6,5-дюймовым AMOLED-экраном с врезанной в него фронталкой и частотой обновления изображения 90 герц. Galaxy A72 получил 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с подэкранным датчиком отпечатков пальцев и остальными характеристиками, как у смартфона Galaxy A52.
Ранее Лайф подробно рассказывал о характеристиках этих новых смартфонов. Накануне официальной презентации вся информация о них утекла в Сеть.
Выбор редакции
Госдума приняла закон о штрафах за продажу смартфонов без российского софта
Водонепроницаемые, с чипом Snapdragon 750G и огромными батареями: стали известны характеристики Samsung Galaxy A52 и A72
Взрослым пользователям Instagram запретят писать детям, которых нет у них в подписчиках
Предлагавший лечиться молитвами президент Танзании скончался после заражения ковидом
Модернизированный российский Ил-103 будут производить в Венгрии
Комментариев: 0