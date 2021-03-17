Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Samsung презентовал смартфоны Galaxy A52 и A72

Они относятся к среднебюджетной серии, их предшественники были бестселлерами.

17 марта 2021, 20:54
<p>Galaxy A52 и A72. Фото © Samsung</p>

Galaxy A52 и A72. Фото © Samsung

Компания Samsung Electronics на презентации Unpacked представила новые смартфоны в среднем ценовом сегменте — Galaxy A52, A52 5G и A72. Они доступны для заказа с 17 марта. А52 стоит от 26,9 тыс. руб., А72 — от 35,9 тыс. руб. Доступны варианты с 128 Гб и 256 Гб внутренней памяти.

Как отмечают в Samsung, новая серия Galaxy A имеет камеру высокого разрешения, экран с плавной прокруткой, защиту от воды и долговечный аккумулятор, а также расширяет мобильные возможности пользователей благодаря доступу к экосистеме подключённых устройств Galaxy, таких как Galaxy Buds Pro, Galaxy SmartTag и Galaxy Tab.

Оба гаджета будут функционировать на мобильной операционной системе Android 11. Смартфон Galaxy A52 оснащён 6,5-дюймовым AMOLED-экраном с врезанной в него фронталкой и частотой обновления изображения 90 герц. Galaxy A72 получил 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с подэкранным датчиком отпечатков пальцев и остальными характеристиками, как у смартфона Galaxy A52.

6 смартфонов прошлого года, которые всё ещё хороши: от самого дорогого iPhone до бюджетного Samsung

6 смартфонов прошлого года, которые всё ещё хороши: от самого дорогого iPhone до бюджетного Samsung

Ранее Лайф подробно рассказывал о характеристиках этих новых смартфонов. Накануне официальной презентации вся информация о них утекла в Сеть.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Госдума приняла закон о штрафах за продажу смартфонов без российского софта

вчера в 11:25

Водонепроницаемые, с чипом Snapdragon 750G и огромными батареями: стали известны характеристики Samsung Galaxy A52 и A72

10 марта, 17:53

Взрослым пользователям Instagram запретят писать детям, которых нет у них в подписчиках

вчера в 16:50

Предлагавший лечиться молитвами президент Танзании скончался после заражения ковидом

сегодня в 20:52

Модернизированный российский Ил-103 будут производить в Венгрии

сегодня в 20:39

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1