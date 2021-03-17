Samsung презентовал смартфоны Galaxy A52 и A72

Компания Samsung Electronics на презентации Unpacked представила новые смартфоны в среднем ценовом сегменте — Galaxy A52, A52 5G и A72. Они доступны для заказа с 17 марта. А52 стоит от 26,9 тыс. руб., А72 — от 35,9 тыс. руб. Доступны варианты с 128 Гб и 256 Гб внутренней памяти.

Как отмечают в Samsung, новая серия Galaxy A имеет камеру высокого разрешения, экран с плавной прокруткой, защиту от воды и долговечный аккумулятор, а также расширяет мобильные возможности пользователей благодаря доступу к экосистеме подключённых устройств Galaxy, таких как Galaxy Buds Pro, Galaxy SmartTag и Galaxy Tab.

Оба гаджета будут функционировать на мобильной операционной системе Android 11. Смартфон Galaxy A52 оснащён 6,5-дюймовым AMOLED-экраном с врезанной в него фронталкой и частотой обновления изображения 90 герц. Galaxy A72 получил 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с подэкранным датчиком отпечатков пальцев и остальными характеристиками, как у смартфона Galaxy A52.

Ранее Лайф подробно рассказывал о характеристиках этих новых смартфонов. Накануне официальной презентации вся информация о них утекла в Сеть.

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